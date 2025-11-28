Александр Бубнов: «Пари НН» — противная команда, потому что от неё не знаешь, что ждать

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 ноября.

«Пари Нижний Новгород» — это более неудобная команда, такая противная, потому что от неё не знаешь, что ждать, там состав неплохой. Поэтому в этом смысле ни в коем случае нельзя недооценивать и расслабляться. Тем более что уже сейчас вот в этой именно встрече «Акрон» первый раз выступает, на мой взгляд, в качестве явного фаворита.

Но мне кажется, надо Дзюбу выпускать сразу в первом тайме и его менять, если ещё что-то ему мешает, когда уже будет забит гол и результат будет в какой-то степени сделан. Потому что вот так, как было в прошлой игре, такого уже не повторится. Если они будут 0:2 гореть «Нижнему Новгороду», там уже ни Дзюба, никто не поможет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».