Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Пари НН» — противная команда, потому что от неё не знаешь, что ждать

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Нижний Новгород» — это более неудобная команда, такая противная, потому что от неё не знаешь, что ждать, там состав неплохой. Поэтому в этом смысле ни в коем случае нельзя недооценивать и расслабляться. Тем более что уже сейчас вот в этой именно встрече «Акрон» первый раз выступает, на мой взгляд, в качестве явного фаворита.

Но мне кажется, надо Дзюбу выпускать сразу в первом тайме и его менять, если ещё что-то ему мешает, когда уже будет забит гол и результат будет в какой-то степени сделан. Потому что вот так, как было в прошлой игре, такого уже не повторится. Если они будут 0:2 гореть «Нижнему Новгороду», там уже ни Дзюба, никто не поможет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

