Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: за такой короткий срок нельзя кардинально поменять игру в обороне

Тренер «Динамо» Гусев: за такой короткий срок нельзя кардинально поменять игру в обороне
Аудио-версия:
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре команды в обороне после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). «Динамо» прошло дальше по сумме двух игр — 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Не беспокоит ли вас игра в защите, учитывая такое количество моментов и полумоментов у соперника?
— За такой короткий срок нельзя кардинально поменять игру в обороне. На сегодняшний день я понимал, что мы будем скорее обороняться количеством, чем качеством. И схему я выбирал исходя из физического состояния футболистов. Если бы мы играли с высокой линией обороны и высоким прессингом, могли бы получить от «Зенита» больше в нашем нынешнем состоянии.

Бывают такие противостояния из двух матчей, когда приходится взяться за руки и сыграть на результат. Хорошо так сложилось, что больше одного нам не забили, и «Зенит» нас простил пару раз. Главное на сегодня – это проход в следующий раунд. Спасибо ребятам, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

