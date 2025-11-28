Скидки
22:45 Мск
Бубнов сообщил, что Семак орал матом на игроков «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН»

Бубнов сообщил, что Семак орал матом на игроков «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак орал на игроков своей команды матом в перерыве игры 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Об этом Бубнову сообщил Роман Нагучев, комментировавший тот матч и проходивший мимо раздевалок в перерыве.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

Первый тайм игры «Пари НН» — «Зенит» завершился без голов, однако сразу после перерыва сине-бело-голубые открыли счёт в матче усилиями Максима Глушенкова. Второй и последний гол забил Вендел.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. У лидирующего «Краснодара» в активе 34 очка.

Комментарии
