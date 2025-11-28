Глава ФНЛ рассказал о встрече с главой департамента судейства РФС Мажичем

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о встрече с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Также он ответил на вопрос об уровне судейства в Лиге Pari (Первой лиге).

— Такие ситуации, как в матче «Родины» с «Нефтехимиком», случаются. Периодически определённые претензии у клубов и у лиги к качеству судейства возникают. Мы обращались в РФС, так как они готовят судей, назначают на матчи, контролируют их работу. Я понимаю, что РФС делает многое, чтобы качество судейства с годами улучшилось. Недавно мы встречались с главой судейского корпуса Милорадом Мажичем. Мы проводили отдельное мероприятие для комментаторов, которые работают у нас на матчах, для более лучшего понимания трактовок. Нам объясняли многие моменты, которые даже для комментаторов были не совсем понятны. Постоянная неустанная работа позволит привести к необходимому качеству.

— Вы довольны уровнем судейства в Первой лиге?

— Если брать динамику за несколько сезонов, конечно, судейство улучшается, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.