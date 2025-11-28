И. о. главного тренера «Динамо» Гусев оценил игру Рубенса на позиции опорника

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев оценил игру Рубенса на позиции опорного полузащитника в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). «Динамо» прошло дальше по сумме двух игр — 3:2.

— При покупке Рубенса было известно, что он может играть опорником. Как оцените его первую игру на этой позиции в «Динамо»? Есть ли шансы у него там закрепиться?

— В начале матча он брал мяч под контроль и менял направление атак. Я с ним общался и смотрел некоторые его игры – он хорошо выглядит в опорной зоне. Понятно, что с листа ему там было непросто. Одно дело – исправлять какие-то ситуации, и совершенно другое – готовить команду.

Мне хочется видеть другой футбол, но на сегодняшний день я понимаю, что у ребят сформированы определённые привычки, ведь они играли по-другому. Я хотел бы, чтобы мы могли одинаково хорошо играть и четвёркой, и в три центральных защитника, играть выше в давление, иногда в нижнем блоке и в среднем блоке. Но это сложно сейчас сделать, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».