Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Динамо» Гусев оценил игру Рубенса на позиции опорника

И. о. главного тренера «Динамо» Гусев оценил игру Рубенса на позиции опорника
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев оценил игру Рубенса на позиции опорного полузащитника в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). «Динамо» прошло дальше по сумме двух игр — 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— При покупке Рубенса было известно, что он может играть опорником. Как оцените его первую игру на этой позиции в «Динамо»? Есть ли шансы у него там закрепиться?
— В начале матча он брал мяч под контроль и менял направление атак. Я с ним общался и смотрел некоторые его игры – он хорошо выглядит в опорной зоне. Понятно, что с листа ему там было непросто. Одно дело – исправлять какие-то ситуации, и совершенно другое – готовить команду.

Мне хочется видеть другой футбол, но на сегодняшний день я понимаю, что у ребят сформированы определённые привычки, ведь они играли по-другому. Я хотел бы, чтобы мы могли одинаково хорошо играть и четвёркой, и в три центральных защитника, играть выше в давление, иногда в нижнем блоке и в среднем блоке. Но это сложно сейчас сделать, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
