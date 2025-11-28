Площадь напротив «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге будет названа в честь «Зенита»

Площадь напротив стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге получит наименование в честь местного «Зенита». Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

Отмечается, что такое решение было принято городской топонимической комиссией, заседание которой состоялось в Санкт-Петербурге 27 ноября. Пространство рядом с «Газпром Ареной», ограниченное Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, будет называться площадью Зенита.

«2025 год, в котором сине-бело-голубые отмечают 100-летие клуба, был объявлен в Петербурге Годом «Зенита». В течение всего года клубом был реализован ряд ключевых городских мероприятий, среди которых — запуск юбилейного состава в петербургском метро, открытие грандиозной выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» в Севкабель порту, масштабная открытая тренировка на Дворцовой площади и другие», — написано в сообщении клуба.