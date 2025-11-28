Стивен Джеррард объяснил, почему «Ливерпуль» не находится в кризисе

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард объяснил, почему нынешнее положение «красных» нельзя охарактеризовать как кризис. В нынешнем сезоне мерсисайдцы проиграли девять матчей с учётом всех соревнований, в среду уступив ПСВ (1:4) в игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«С каждым поражением, особенно с таким, как это, вы приближаетесь к кризису. Но мне не нравится это слово, потому что для меня кризис — это ситуация, когда клубу требуются годы, чтобы вернуться на вершину. Я не думаю, что «Ливерпуль» сейчас находится в таком положении.

Если бы сейчас на дворе был январь или февраль, тогда, возможно, можно было бы говорить о кризисе. Пока же нет. С другой стороны, нельзя отрицать, что у «Ливерпуля» огромные проблемы. Они переживают ужасный период», — приводит слова Джеррарда This is Anfield.