Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России U21 назвал топ-3 лучших молодых футболистов страны в 2025 году

Тренер сборной России U21 назвал топ-3 лучших молодых футболистов страны в 2025 году
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров обозначил тройку лучших молодых футболистов России в 2025 году. Он выделил Алексея Батракова из «Локомотива», Матвея Кисляка из ЦСКА и Игоря Дмитриева из «Спартака».

«Батраков и Кисляк, я думаю, точно в этой тройке будут. А третий, наверное, Дмитриев. Хотя многие ребята упоминания заслуживают. Тот же Пестряков, например, в «Акроне». Парень на два года младше, но тоже систематически играет и большую пользу приносит команде. Надеюсь, он сделает ещё бо́льшие шаги вперёд, парень тоже интересный. А пока остановлюсь на тройке: Батраков, Кисляк, Дмитриев», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«У нас есть игроки не хуже Кисляка и Батракова». Как молодёжка России прожила 2025 год
Эксклюзив
«У нас есть игроки не хуже Кисляка и Батракова». Как молодёжка России прожила 2025 год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android