Тренер сборной России U21 назвал топ-3 лучших молодых футболистов страны в 2025 году

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров обозначил тройку лучших молодых футболистов России в 2025 году. Он выделил Алексея Батракова из «Локомотива», Матвея Кисляка из ЦСКА и Игоря Дмитриева из «Спартака».

«Батраков и Кисляк, я думаю, точно в этой тройке будут. А третий, наверное, Дмитриев. Хотя многие ребята упоминания заслуживают. Тот же Пестряков, например, в «Акроне». Парень на два года младше, но тоже систематически играет и большую пользу приносит команде. Надеюсь, он сделает ещё бо́льшие шаги вперёд, парень тоже интересный. А пока остановлюсь на тройке: Батраков, Кисляк, Дмитриев», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.