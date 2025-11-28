Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол

Шабаров: лучше Дмитриеву играть в «Спартаке» защитником, чем сидеть на лавке форвардом

Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о перевоплощении Игоря Дмитриева в «Спартаке» из вингера в крайнего защитника.

«Игорь на этой позиции ещё в «Урале» играл, при Гончаренко. Поэтому предпосылки были. Другое дело, что в сборной мы не можем себе этого позволить. У нас не такая широкая обойма в группе атаки, поэтому мы продолжали использовать его нападающим. А то, что он получает в «Спартаке» определённое время на позиции крайнего защитника, — это точно лучше, чем сидеть нападающим на скамейке. Сегодня он приносит пользу в обороне, а завтра, возможно, вернётся в атаку. Оборонительные навыки точно лишними для него не будут, самое главное — играет», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

