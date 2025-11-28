Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бубнов предположил, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить ЦСКА

Бубнов предположил, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить ЦСКА
Дмитрий Воробьёв
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить московский ЦСКА.

— Вы среди российских нападающих видите, кто мог бы под амбиции ЦСКА, под возможности ЦСКА, команду усилить? Вот именно центрфорвард.
— Сразу однозначно, я об этом говорил, что он любой топ-клуб может усилить, это Воробьёв. Однозначно. Потом спокойно под эту систему можно ЦСКА брать Голенкова, потом этого, в «Ростове», Сулейманова. В принципе, подойдёт и Босельи, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 16 матчей.

