Бубнов предположил, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, кто из российских центрфорвардов мог бы усилить московский ЦСКА.

— Вы среди российских нападающих видите, кто мог бы под амбиции ЦСКА, под возможности ЦСКА, команду усилить? Вот именно центрфорвард.

— Сразу однозначно, я об этом говорил, что он любой топ-клуб может усилить, это Воробьёв. Однозначно. Потом спокойно под эту систему можно ЦСКА брать Голенкова, потом этого, в «Ростове», Сулейманова. В принципе, подойдёт и Босельи, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 16 матчей.