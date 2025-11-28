Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шабаров: Карпин подтвердил, что у Бабаева прогресс сейчас выше, чем у Окишора

Шабаров: Карпин подтвердил, что у Бабаева прогресс сейчас выше, чем у Окишора
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему на последний тренировочный сбор вызвал нападающего «Динамо» Ульви Бабаева. Также он объяснил решение не вызывать хавбека бело-голубых Виктора Окишора.

«У Бабаева и за «Крылья» в прошлом сезоне игры на Кубок получались, и сейчас за «Динамо». Всё-таки в Кубке тренеры больше доверяют молодёжи, чем в чемпионате. Хет-трик и красивые голы Бабаева не могли оставить равнодушными. В том числе и поэтому он был вызван в молодёжную сборную. Надеюсь, что это тоже не какой-то локальный успех, а всё-таки стабильный прогресс, который и дальше будет только приумножаться.

Окишор не выпал из обоймы. Это скорее игрок будущей сборной, 2006-2007 годов рождения. Просто на сегодняшний день он не имеет постоянной практики за клуб, и это сказывается на игре за сборную. В «Динамо» не меньшая конкуренция, чем в «Локомотиве». Эти клубы — вершина нашей футбольной индустрии, в которых молодым не всегда бывает просто. Несомненно, Окишор — очень талантливый игрок своего поколения, но удастся ли реализовать этот талант на профессиональном уровне — пока большой вопрос. Мы на Виктора очень рассчитываем и верим, что у него получится.

Естественно, мы советуемся [с Карпиным] и такие вещи обсуждаем. В том числе поэтому одного молодого динамовца вызвали, а другого — не стали. Валерий Георгиевич подтвердил, что у Бабаева прогресс на сегодняшний день выше, чем у Окишора», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«У нас есть игроки не хуже Кисляка и Батракова». Как молодёжка России прожила 2025 год
Эксклюзив
«У нас есть игроки не хуже Кисляка и Батракова». Как молодёжка России прожила 2025 год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android