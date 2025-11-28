Шабаров: Карпин подтвердил, что у Бабаева прогресс сейчас выше, чем у Окишора

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему на последний тренировочный сбор вызвал нападающего «Динамо» Ульви Бабаева. Также он объяснил решение не вызывать хавбека бело-голубых Виктора Окишора.

«У Бабаева и за «Крылья» в прошлом сезоне игры на Кубок получались, и сейчас за «Динамо». Всё-таки в Кубке тренеры больше доверяют молодёжи, чем в чемпионате. Хет-трик и красивые голы Бабаева не могли оставить равнодушными. В том числе и поэтому он был вызван в молодёжную сборную. Надеюсь, что это тоже не какой-то локальный успех, а всё-таки стабильный прогресс, который и дальше будет только приумножаться.

Окишор не выпал из обоймы. Это скорее игрок будущей сборной, 2006-2007 годов рождения. Просто на сегодняшний день он не имеет постоянной практики за клуб, и это сказывается на игре за сборную. В «Динамо» не меньшая конкуренция, чем в «Локомотиве». Эти клубы — вершина нашей футбольной индустрии, в которых молодым не всегда бывает просто. Несомненно, Окишор — очень талантливый игрок своего поколения, но удастся ли реализовать этот талант на профессиональном уровне — пока большой вопрос. Мы на Виктора очень рассчитываем и верим, что у него получится.

Естественно, мы советуемся [с Карпиным] и такие вещи обсуждаем. В том числе поэтому одного молодого динамовца вызвали, а другого — не стали. Валерий Георгиевич подтвердил, что у Бабаева прогресс на сегодняшний день выше, чем у Окишора», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.