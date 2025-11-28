Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Динамо» Гусев рассказал, о чём просил команду в перерыве матча с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, о чём разговаривал с командой в перерыве ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). «Динамо» прошло дальше по сумме двух игр — 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Во втором тайме команда сыграла заметно лучше. Что вы сказали в перерыве?
— Мы попросили подняться выше, но до конца это так и не получилось. И просили в простых ситуациях не терять мяч. Понятно, когда ты находишься под давлением, но, когда ты на ровном месте отдаёшь «Зениту» мяч, конечно, будут возникать проблемы. В конце уже сильно устали, потому что постоянно играли низко. Игроки «Зенита» гораздо больше контролировали мяч. Просили добавить и играть активнее, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

