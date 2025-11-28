Тренер «Динамо» Гусев рассказал, о чём просил команду в перерыве матча с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, о чём разговаривал с командой в перерыве ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). «Динамо» прошло дальше по сумме двух игр — 3:2.

— Во втором тайме команда сыграла заметно лучше. Что вы сказали в перерыве?

— Мы попросили подняться выше, но до конца это так и не получилось. И просили в простых ситуациях не терять мяч. Понятно, когда ты находишься под давлением, но, когда ты на ровном месте отдаёшь «Зениту» мяч, конечно, будут возникать проблемы. В конце уже сильно устали, потому что постоянно играли низко. Игроки «Зенита» гораздо больше контролировали мяч. Просили добавить и играть активнее, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».