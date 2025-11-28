Скидки
Тренер молодёжной сборной России рассказал, чему стоит поучиться у Кордобы Мукаилову

Аудио-версия:
Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о перспективах нападающего «Краснодара» Казбека Мукаилова.

«Конкуренция ему точно на пользу. Самое главное, что он может у Кордобы учиться каким-то нюансам, мастерство перенимать. Мы это обсуждали в том числе и с Кокшаровым — нападающим прошлого уже созыва. То, что Мукаилов видит, как играет один из лучших нападающих нашего чемпионата, уже хорошо. Тренируясь рядом с ним, он может подсматривать, как правильно открываться, работать корпусом, вести единоборства, играть спиной к воротам. Это очень сильная сторона, которая не всегда в наших нападающих развита в должной мере. Здесь много чего можно подсмотреть — если хотеть, конечно. Понятно, что на сегодняшний день ему сложно выиграть конкуренцию у Кордобы. Но футбол — это спорт: сегодня вроде бы всё хорошо [с Кордобой], а завтра тебе, возможно, придётся заменить его. Если окажешься готов — почему нет? Клуб наверняка хотел бы, чтобы свои воспитанники закреплялись в составе и были основой команды. И у него есть на горизонте какое-то время, чтобы убедить главного тренера, руководство, что способен в перспективе заменить того же Джона. Но важно понимать: это доверие не будет вечным», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

