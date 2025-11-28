Скидки
Тренер молодёжной сборной России: у Салтыкова наступает переломный момент в карьере

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о потенциале молодого полузащитника «Локомотива» Никиты Салтыкова.

«Когда Никита только зашёл в «Локомотив», в команде была очень высокая конкуренция на флангах — по три игрока на место. Тут нужно было либо сразу доказать тренерскому штабу, что лучший, либо пробиваться через тернии. Сразу не получилось, а дальше сделать это было всё тяжелее и тяжелее. Потому что чем дольше не играешь, тем хуже становишься. И сейчас в сборной у Салтыкова тоже не всё получалось — чувствовалось отсутствие игровой практики. Надо понимать: не все молодые игроки будут так влетать в РПЛ, как Батраков или Кисляк. Кто-то будет совершать, может быть, не совсем правильные шаги и не всё будет так легко получаться. Вопрос в том, сможет ли Никита выбраться из этой ситуации. Насколько я знаю, зимой его собираются продавать или отдавать куда-то. Для него, наверное, сейчас наступает такой переломный момент в карьере — куда он пойдёт и сможет ли там обрести второе дыхание. Желаю ему не ошибиться в этом отношении», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

