Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Александр Бубнов ответил, подошёл бы Александр Соболев ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, подошёл бы нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев московскому ЦСКА.

— Соболев подошёл бы ЦСКА? Или такое представить вообще невозможно — раздел фантастика.
— Не, ну почему, если Соболева… Если он в «Спартаке» себя проявлял, почему он в ЦСКА не сможет? Всё будет зависеть, насколько ему будут доверять.

Я даже думаю, в «Зените» почему так ещё упирается Семак по поводу него? Если ему давать играть всё время, даже когда он плохо играет, он в конце концов воткнёт, у него пойдёт масть, и всё — он будет забивать и будет играть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

