Степашин раскрыл, в силе ли его обещание оставить Ролана Гусева главным тренером «Динамо»

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об исполняющем обязанности главного тренера бело-голубых Ролане Гусеве. Ранее Степашин дал слово офицера, что Гусев останется в должности на постоянной основе, если команда выиграет четыре матча подряд. До конца года «Динамо» сыграет в Мир РПЛ с «Ахматом» и «Спартаком». В 16-м туре чемпионата России бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо», а в Кубке страны накануне уступили «Зениту».

— Вы говорили, что, если Гусев выиграет четыре оставшихся в этом году матча, вы будете ходатайствовать, чтобы его оставили главным тренером без приставки и. о. Сегодняшний результат можно считать победой?

— Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, я могу снять с себя обязательства, ведь команда проиграла.

А с другой – мы дальше прошли. Так что посмотрим… — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».