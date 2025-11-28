Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Унаи Эмери: если не уважать Лигу Европы, то можно получить плохой результат

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойз» (2:1).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Мален – 27'     2:0 Мален – 42'     2:1 Монтейру – 90'    

«12 очков. У нас был неприятный момент в этом турнире, когда мы проиграли «Гоу Эхед Иглс». Но в этом турнире, если не уважать каждую команду, не уважать это соревнование, то в некоторые моменты можно получить плохой результат. После этого мы действительно серьёзно настроены на этот турнир и уважаем каждую команду.

Сегодня мы сыграли лучше, чем в последнем матче Лиги Европы с «Маккаби». И сегодня был действительно очень хороший матч, мы доминировали, получили преимущество в результате. В прошлом году нам нужны были голы в конце, чтобы попасть в восьмёрку лучших, и, конечно, если мы можем забивать, то лучше этим преимуществом воспользоваться.

Но, думаю, во втором тайме мы немного расслабились. Мы были близки к созданию моментов и голам, но не были так безжалостны, как нужно. Будучи стабильными и безжалостными в тот момент, мы могли бы забить больше голов, потому что после того, как мы не забили, у них было два шанса и один был забит. И в последние минуты у нас были проблемы», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

