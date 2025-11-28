Экс-нападающий ЦСКА Думбия: смотрю на Акинфеева — да он лет пять ещё должен играть!

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве. Ивуарийский форвард отметил футбольное долголетие бывшего одноклубника. Сейчас армейскому голкиперу 39 лет.

«Игорь меня удивляет, совсем не меняется. Остаётся таким же профессионалом. Так смотришь на него — да он ещё как минимум лет пять должен играть! (Смеётся.) А там уже от него будет зависеть. Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь — вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых», — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта России, самый титулованный футболист в истории России, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008.