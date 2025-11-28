Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Экс-лучший бомбардир РПЛ Думбия рассказал, каким должен быть новый нападающий ЦСКА

Комментарии

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия, который становился лучшим бомбардиром Мир РПЛ, рассказал, каким должен быть новый основной нападающий армейской команды. Сейчас в составе ЦСКА есть два чистых форварда — Алеррандро и Тамерлан Мусаев. Оба в текущем сезоне забили лишь по одному голу в РПЛ.

«Я, конечно, не знаю мысли главного тренера ЦСКА на этот счёт, но, на мой взгляд, из того, что я вижу, команде нужен такой нападающий, который может сохранить мяч, придумать что-то с ним, но самое главное — поставить финальную точку. Завершение — самое важное», — сказал Сейду Думбия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал. Сейчас некого сравнить с Халком, Аршавиным, Думбия
