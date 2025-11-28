Бубнов: если «Краснодар» потеряет очки в матче с «Крыльями», то это сенсация будет

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Крылья Советов». Встреча состоится 30 ноября.

— Могут ли быть проблемы у «Краснодара» или всё однозначно?

— Я думаю, что нет. И сейчас, мне кажется, здесь вообще даже разбирать не надо ничего. Единственное, там не будет играть Черников. Черникова Кривцов заменит, там ещё у них Ленини есть, поэтому здесь вообще никаких проблем нет. И если они вдруг очки потеряют и даже вничью сыграют, то это сенсация будет. Поэтому здесь даже разбирать и объяснять ничего не нужно, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».