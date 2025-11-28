Скидки
«Ливерпуль» повторил собственный антирекорд по поражениям на домашней арене

«Ливерпуль» повторил собственный антирекорд по поражениям на домашней арене
Комментарии

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл с разницей в три мяча трижды, это повторение антирекорда мерсисайдцев — ранее такое случалось в сезоне-1929/1930, сообщает Opta в социальной сети X. На «Энфилде» «красные» уступили ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов, «Ноттингем Форест» (0:3) в АПЛ и «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии.

Суммарно в нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей. По состоянию на сегодняшний день «красные» занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В следующем матче внутреннего первенства команда Арне Слота сыграет с «Вест Хэмом». Отметим, что «Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии.

