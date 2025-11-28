Скидки
Чемпион России Думбия дал совет игрокам ЦСКА, как выиграть золотые медали РПЛ

Бывший футболист ПФК ЦСКА Сейду Думбия дал совет действующим игрокам армейской команды в борьбе за чемпионство Мир РПЛ. В своё время ивуариец становился чемпионом в составе ЦСКА.

— Последнее чемпионство ЦСКА на данный момент было в 2016 году, когда вы ещё играли в команде. Что бы вы хотели посоветовать нынешним футболистам ЦСКА, чтобы изменить эту ситуацию?
— Совет один. Какие бы установки ни давал тренер, главное — что исходит от футболистов, насколько они сами готовы к тому, чтобы завоевать трофей. От этого всё зависит. Надо быть готовым к этому ментально, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

