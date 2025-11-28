Стали известны судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

29 ноября, суббота

«Акрон» – «Пари НН»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Эдуард Малый.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

30 ноября, воскресенье

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Антон Фролов; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

1 декабря, понедельник

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.