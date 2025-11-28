Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Никто не думает о вылете». Новый спортдиректор «Пари НН» Евменов — о задачах

«Никто не думает о вылете». Новый спортдиректор «Пари НН» Евменов — о задачах
Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о задачах в клубе.

«Понятно, что 16-е место в турнирной таблице никого не устраивает – ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков. Ближайшая задача – постараться нащупать «болевые» точки и понять, как можно исправить ситуацию. Но обсуждали и более обширные вещи: важность академии, потому что любой серьёзный, уважающий себя клуб с историей должен не только покупать игроков, но и воспитывать своих, говорили о детско-юношеском футболе, у меня на этом направлении есть большой опыт и желание поучаствовать в выстраивании системы.

Если возвращаться к вопросу, то нужно сделать всё, чтобы «Пари НН» сохранил место в РПЛ, но так, чтобы летом не остаться у разбитого корыта. Это футбол, сейчас ситуация достаточно сложная, чего греха таить, существует вероятность попадания в Лигу Pari. Но вся наша работа будет выстроена таким образом, чтобы остаться в РПЛ. При этом, если понижение всё-таки произойдет, мы должны быть готовы незамедлительно вернуться в элитный дивизион.

Но, поверьте, никто не думает о вылете. Я, например, не допускаю мысли, что мы будем покидать РПЛ. Ещё 14 туров, впереди до зимней паузы в чемпионате два важнейших матча против «Акрона» и махачкалинского «Динамо», зимние сборы. Это огромнейшее пространство для манёвра как для селекции, так и поиска внутренних резервов, чтобы шансы выправить ситуацию были более осязаемые», — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».

«Пари Нижний Новгород» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 16 матчей.

