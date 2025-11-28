Спортдиректор «Пари НН» рассказал, какой планируется зимняя трансферная кампания для клуба

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов рассказал, какой будет зимняя трансферная кампания для клуба.

– Наступает зима, а вместе с ней – трансферная кампания. Уже есть представление, какой она будет – масштабной, сдержанной или точечной?

– Не думаю, что она будет масштабной, потому что таковой она была летом и в более ранние периоды. Расхожая фраза, но тем не менее: главное – не количество, а качество. Сейчас сложно спрогнозировать, сколько футболистов придёт к нам зимой. Мне нравится приводить такую аналогию: сначала люди из трамвая выходят, а потом заходят. Так что многое будет зависеть от того, кто покинет команду по тем или иным причинам. Может быть, нам удастся подписать одного, но очень качественного игрока, может быть, двух. Но главное, чтобы мы были все уверены, что футболист точно нас усилит. Брать для количества – таким мы заниматься точно не будем. Лучше никого не подписать, чем оформить контракт с компромиссной фигурой или игроком, до конца не подходящим команде. Резюмируя: если и будут подписания, то только с теми футболистами, в ком мы чувствуем железобетонную необходимость, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».