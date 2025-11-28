Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Пари НН» рассказал, какой планируется зимняя трансферная кампания для клуба

Спортдиректор «Пари НН» рассказал, какой планируется зимняя трансферная кампания для клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов рассказал, какой будет зимняя трансферная кампания для клуба.

– Наступает зима, а вместе с ней – трансферная кампания. Уже есть представление, какой она будет – масштабной, сдержанной или точечной?
– Не думаю, что она будет масштабной, потому что таковой она была летом и в более ранние периоды. Расхожая фраза, но тем не менее: главное – не количество, а качество. Сейчас сложно спрогнозировать, сколько футболистов придёт к нам зимой. Мне нравится приводить такую аналогию: сначала люди из трамвая выходят, а потом заходят. Так что многое будет зависеть от того, кто покинет команду по тем или иным причинам. Может быть, нам удастся подписать одного, но очень качественного игрока, может быть, двух. Но главное, чтобы мы были все уверены, что футболист точно нас усилит. Брать для количества – таким мы заниматься точно не будем. Лучше никого не подписать, чем оформить контракт с компромиссной фигурой или игроком, до конца не подходящим команде. Резюмируя: если и будут подписания, то только с теми футболистами, в ком мы чувствуем железобетонную необходимость, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
«Никто не думает о вылете». Новый спортдиректор «Пари НН» Евменов — о задачах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android