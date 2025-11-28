«Свои моменты нужно реализовать». Тимощук — о матче «Зенита» с «Динамо»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Бело-голубые проиграли «Зениту» (0:1), однако благодаря победе в первой встрече (3:1) прошло дальше по турнирной сетке.

«Радует самоотдача и характер команды. За исключением нервного начала, пока не завладели инициативой, матч был под нашим контролем. Свои моменты нужно реализовать, чтобы отыграть отставание в два мяча, но при большом преимуществе мы это не сделали. С таким настроем надо выходить на любой матч, который предстоит играть в РПЛ и Кубке России.

Была небольшая ротация сегодня: Нино почувствовал дискомфорт, Вани Дркушича не было. Были бы все основные и более свежие игроки, это бы нам помогло. Самоотдача и движение меня очень радовали, был рад за ребят, что они получают удовольствие от футбола. Естественно, в раздевалке сказали, что результат отрицательный, раз вылетели в нижнюю сетку, где предстоит сыграть с непростой «Балтикой» на выезде», — приводит слова Тимощука Metaratings.