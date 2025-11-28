Скидки
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал любимое место в Москве

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал любимое место в Москве
Комментарии

Известный экс-нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия назвал своё любимое место в Москве. Он выделил в столице России Красную площадь. По словам ивуарийца, его впечатляет это место.

— В какое место в Москве хочется возвращаться каждый раз по приезде?
— Наверное, всё-таки назову Красную площадь. Она меня впечатляет. Мне нравится, как она построена, туда я всегда хожу, чтобы пофотографироваться, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год. На его счету в составе армейского клуба 150 матчей, 95 голов и 36 результативных передач.

