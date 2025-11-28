Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Роша поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Экс-защитник ЦСКА Роша поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»
Аудио-версия:
Комментарии

Ныне выступающий за «Аль-Джазиру» бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о популярной среди болельщиков кричалке «Зенит» — позор российского футбола». Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год. В составе армейцев бразилец дважды выиграл Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.

— Болельщики почти всех клубов РПЛ называют «Зенит» позором российского футбола из-за огромных денег и легионеров. Твоё мнение?
— Если у клуба есть деньги — почему их не вкладывать? Хочешь быть чемпионом — надо усиливаться. Там играют сильные бразильцы, колумбийцы, русские. Это нормально. Деньги есть — инвестируй и выигрывай.

Например, они взяли Соболева из «Спартака», ещё можно вспомнить трансфер Глушенкова, — приводит слова Роши «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Бубнов сообщил, что Семак орал матом на игроков «Зенита» в перерыве матча с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android