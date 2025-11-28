Экс-защитник ЦСКА Роша поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Ныне выступающий за «Аль-Джазиру» бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о популярной среди болельщиков кричалке «Зенит» — позор российского футбола». Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год. В составе армейцев бразилец дважды выиграл Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.

— Болельщики почти всех клубов РПЛ называют «Зенит» позором российского футбола из-за огромных денег и легионеров. Твоё мнение?

— Если у клуба есть деньги — почему их не вкладывать? Хочешь быть чемпионом — надо усиливаться. Там играют сильные бразильцы, колумбийцы, русские. Это нормально. Деньги есть — инвестируй и выигрывай.

Например, они взяли Соболева из «Спартака», ещё можно вспомнить трансфер Глушенкова, — приводит слова Роши «Спорт-экспресс».