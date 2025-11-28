Бубнов предположил, какой стартовый состав «Спартака» выйдет на матч с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского «Спартака» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 29 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовый состав «Спартака» по версии Александра Бубнова: Максименко, Дмитриев, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Гарсия, Заболотный.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар» (34).