Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов предположил, какой стартовый состав «Спартака» выйдет на матч с «Балтикой»

Бубнов предположил, какой стартовый состав «Спартака» выйдет на матч с «Балтикой»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского «Спартака» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 29 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака» по версии Александра Бубнова: Максименко, Дмитриев, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Гарсия, Заболотный.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар» (34).

Новости. Футбол
Все новости RSS

