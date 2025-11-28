Скидки
22:45 Мск
Сергей Семак раскрыл, почему Эракович вышел вместо Нино в старте на матч с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Страхиня Эракович заменил в стартовом составе на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» Нино. По словам Семака, бразилец почувствовал мышечный дискомфорт.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Нино в последний момент был выведен из стартового состава. Если не секрет, что произошло?
— Мы планировали, чтобы Нино и Эракович сыграли по тайму, но на разминке бразилец почувствовал дискомфорт приводящей мышцы. Надеюсь, ничего серьёзного нет, мы просто перестраховались, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В воскресенье, 30 ноября, «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в матче 17-го тура Мир РПЛ.

