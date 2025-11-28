Сейду Думбия назвал ошибкой трансфер из ЦСКА в «Рому» зимой 2015-го

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия признался, что считает свой переход в римскую «Рому» зимой 2025 года ошибкой. Ивуариец заявил, что изменил бы своё решение, если бы мог вернуться в прошлое.

«В первой игре за «Рому» меня освистали, потому что я до этого играл в ЦСКА (ЦСКА и «Рома» встречались в групповом этапе Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Это была одна из причин. Я, конечно, был разочарован, но что поделать. Но возвращаясь назад, я бы остался в ЦСКА как минимум до окончания чемпионата. Уход зимой — моя ошибка, не надо было этого делать», — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.