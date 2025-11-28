Скидки
Экс-игрок ЦСКА Думбия: Кержаков был одним из сильнейших моих соперников в России

Комментарии

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия назвал сильнейших соперников во времена выступлений в Мир Российской Премьер-Лиге. Он выделил двух игроков «Зенита».

— В ваше время в РПЛ было много футболистов высокого уровня. Кто самый сильный игрок, против которого вы играли?
— Точно назову Халка. И в «Зените» был ещё один атакующий игрок…

— Данни, Кержаков?
— Во, Кержаков! Он был очень хорошим футболистом, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год. На его счету в составе армейского клуба 150 матчей, 95 голов и 36 результативных передач.

