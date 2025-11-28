Скидки
Спортдиректор «Пари НН» Евменов: не хотелось бы терять Босельи бесплатно

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Хуаном Босельи.

«Босельи – важный для нас игрок. Он яркий футболист, на которого ходят болельщики, конечно, представляет ценность для клуба. Ситуация с контрактом требует нашего вмешательства. Придёт подходящий момент, и мы обязательно поговорим с Хуаном, причём на родном для него языке. Нужно будет понять его мотивацию, готов ли игрок к диалогу с клубом, как мы будем выстраивать дальнейшие взаимоотношения. Может быть, он скажет, что головой уже не в «Пари НН». Исходя из этих вводных, будем думать, как нам поступать.

Идеальное развитие событий – договориться о продлении контракта. Босельи развивается здесь, на мой взгляд, он многое получил от «Пари НН», смог заявить о себе, повысить свой уровень. Важно услышать, готов ли он здесь остаться, после чего будем отталкиваться от финансовых ожиданий – можем ли мы позволить себе такого игрока или нет.

Если станет понятно, что контракт продлеваться не будет, это уже следующий вопрос. Не хотелось бы терять Босельи бесплатно. Он актив клуба, стоит определённых денег, которые мы сможем осознанно вложить в замену игрока. Терять футболистов бесплатно всегда обидно. Постараемся этого не допустить.

Но вопрос Босельи не единственный. Есть и другие приоритеты. Планирую встретиться и поговорить со всеми футболистами до того момента, как команда уйдёт в отпуск», — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».

