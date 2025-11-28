Сейду Думбия рассказал, за что его штрафовал в ЦСКА Слуцкий

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия поделился воспоминаниями о работе под руководством Леонида Слуцкого.

— Что вы помните о Леониде Слуцком?

— Он пять лет был моим тренером. Это очень приятный человек, особенно вне футбола. Он любил надо мной как-то подшутить, но оставил хорошее впечатление о себе.

— Попадались на его штрафы?

— Время от времени (смеётся). В основном штрафы были за опоздания, я немножко опаздывал, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год. На его счету в составе армейского клуба 150 матчей, 95 голов и 36 результативных передач.