Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Экс-нападающий ЦСКА Думбия рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Комментарии

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия рассказал, чем занимается после завершения профессиональной карьеры футболиста.

— Сейду, спустя два года вы снова в Москве. Чем вы занимались это время, чем заняты после карьеры?
— Я был с семьёй, путешествовал, открывал для себя новые страны.

— Где побывали?
— Я видел уже 80 стран. В каждом месте покупаю в качестве сувенира чашки с названием государств. Всё это время я смотрел мир, например, недавно побывал в Мексике.

— 80 стран — это очень много. Какие остались?
— Таких ещё много — например, Таиланд, Кабо-Верде, в Китае никогда не был, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год. На его счету в составе армейского клуба 150 матчей, 95 голов и 36 результативных передач.

