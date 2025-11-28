Экс-нападающий ЦСКА Думбия рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия рассказал, чем занимается после завершения профессиональной карьеры футболиста.

— Сейду, спустя два года вы снова в Москве. Чем вы занимались это время, чем заняты после карьеры?

— Я был с семьёй, путешествовал, открывал для себя новые страны.

— Где побывали?

— Я видел уже 80 стран. В каждом месте покупаю в качестве сувенира чашки с названием государств. Всё это время я смотрел мир, например, недавно побывал в Мексике.

— 80 стран — это очень много. Какие остались?

— Таких ещё много — например, Таиланд, Кабо-Верде, в Китае никогда не был, — сказал Думбия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год. На его счету в составе армейского клуба 150 матчей, 95 голов и 36 результативных передач.