Видеообзор поражения киевского «Динамо» от «Омонии» в матче Лиги конференций

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Омония» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол во встрече забил полузащитник кипрской команды Вилли Семедо на 34-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий «Омонии» Ангелос Неофиту увеличил преимущество своей команды.

После 4-го тура «Омония» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав пять очков. Киевское «Динамо» заработало три очка и располагается на 27-й строчке.