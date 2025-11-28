Видеообзор поражения киевского «Динамо» от «Омонии» в матче Лиги конференций
Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Омония» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Семедо – 34' 2:0 Неофиту – 59'
Видеообзор матча:
Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Первый гол во встрече забил полузащитник кипрской команды Вилли Семедо на 34-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий «Омонии» Ангелос Неофиту увеличил преимущество своей команды.
После 4-го тура «Омония» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав пять очков. Киевское «Динамо» заработало три очка и располагается на 27-й строчке.
