Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол

Иран бойкотирует жеребьёвку ЧМ-2026 в США

Руководство Федерации футбола Ирана приняло решение бойкотировать жеребьёвку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая пройдёт 5 декабря в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз нескольким членам делегации. Об этом сообщил Al Arabiya.

«Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьёвке чемпионата мира», — сказал представитель федерации.

Отмечается, что визы получили только четыре члена делегации, включая главного тренера сборной Ирана Амира Галенои. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Итоги жеребьёвки стыков ЧМ-2026! Италия и другие топ-сборные узнали соперников
