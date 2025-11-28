Ошибка вратаря и промах по пустым воротам — в обзоре матча «Страсбург» — «Кристал Пэлас»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 между клубами «Страсбург» (Франция) и «Кристал Пэлас» (Англия). Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Тайрик Митчелл. На 53-й минуте нападающий «Страсбурга» Эмануэль Эмега восстановил равновесие. На 77-й минуте полузащитник Самир Эль-Мурабет вывел французскую команду вперёд.

В следующем туре «Страсбург» встретится с «Абердином» (11 декабря), а «Кристал Пэлас» — с «Шелбурном» (11 декабря).