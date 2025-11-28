Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гол прямым ударом со штрафного — в видеообзоре матча «Шэмрок Роверс» — «Шахтёр» в ЛК
Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шэмрок Роверс» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды гостей.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
1 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Элиас – 23'     0:2 Назарина – 77'     1:2 Мэлли – 87'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол во встрече забил бразильский нападающий украинской команды Кауан Элиас на 23-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник гостей Егор Назарина укрепил преимущество своей команды. На 87-й минуте форвард «Шэмрок Роверс» Коннор Мэлли отыграл один мяч.

После 4-го тура «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав девять очков. «Шэмрок Роверс» заработал одно очко и располагается на 35-й строчке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Новости. Футбол
