Главная Футбол Новости

В «Динамо» высказались об информации о конфликте Мартинеса и врача Родионова

В «Динамо» высказались об информации о конфликте Мартинеса и врача Родионова
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал появившуюся информацию о конфликте тренера команды Луиса Мартинеса и главного врача клуба Александра Родионова.

— Писали, что в «Динамо» был конфликт между Луисом Мартинесом и Александром Родионовым.
— Ничего не могу сказать. Это внутренний вопрос, мы в нём разобрались. Все противоречия сняты.

— Можно сказать, что клуб принял сторону Родионова, раз Мартинес тоже ушёл?
— Так нельзя сказать. Была проведена проверка.

— Что за проверка? По Макарову?
— Я уже говорил, да, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

