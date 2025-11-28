Скидки
22:45 Мск
Тренерская дуэль Ваноли и Николича — в видеообзоре еврокубкового матча «Фиорентина» — АЕК

Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина», которую тренирует экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, и АЕК из Афин, которым руководит бывший наставник ЦСКА Марко Николич. Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу греческой команды.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
0 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Гачинович – 35'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Мият Гачинович на 35-й минуте встречи.

После 4-го тура АЕК занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав семь очков. «Фиорентина» заработала шесть очков и располагается на 17-й строчке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
