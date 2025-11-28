«Не хотел это публично рассказывать». Генич — об общении Станковича с игроками «Спартака»

Российский комментатор Константин Генич рассказал, как бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович общался с игроками.

«Насколько я тоже слышал, Станкович просто уничтожал [Бабича]. Это Федя [Смолов] сказал, я тоже об этом слышал, просто не хотел это публично рассказывать. Но говорят, что Станкович с высоты своего игроцкого авторитета подходил к игрокам и говорил: «Да ты кто вообще, что здесь делаешь?! Ты вообще не должен здесь быть, по уровню этой команде не подходишь». Причём сам настаивал на том, чтобы этот игрок в «Спартаке» был», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».