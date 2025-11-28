При Клоппе «Ливерпуль» проигрывал с разницей в три мяча трижды, при Слоте — за один месяц

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» проигрывал с разницей в три и более мяча трижды в 238 матчах на «Энфилде», при Арне Слоте «красные» потерпели три таких поражения с конца октября по конец ноября. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

На домашней арене в этом сезоне, помимо прочего, «красные» уступили ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов, «Ноттингем Форест» (0:3) в АПЛ и «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии.

Слот возглавляет «Ливерпуль» с лета 2024 года. Прежде нидерландский специалист работал в «Фейеноорде». «Красные» являются действующим победителем английской Премьер-лиги. Клопп был главным тренером «Ливерпуля» с октября 2015 по июнь 2024-го.