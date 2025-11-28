Тренер сборной России U21 высказался о первом за 16 лет чемпионстве молодёжки «Зенита»

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о победе «Зенита» в молодёжном первенстве чемпионата страны.

«Команды из системы «Зенита» всегда занимают высокие места. Однако позиции в таблице не всегда положительно сказываются непосредственно на развитии игроков. У меня есть помощники в этой команде — наверное, за них я больше всего рад. А для игроков это вызов — как они воспримут успех, как будут дальше себя позиционировать и стремиться к более высоким вершинам.

Им всего по 17−18 лет, и где они окажутся в 21−22 года, предугадать сложно. Кто-то, возможно, пройдёт круг аренд и вернётся обратно в «Зенит». Если команда выиграла первое место, ясно, что там не один футболист умеет играть в футбол. А уже дальше те факторы, о которых мы с вами выше говорили, будут иметь значение. И кто-то обязательно появится — если не в «Зените», так в других командах Премьер-Лиги», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.