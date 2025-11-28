Тренер молодёжной сборной России рассказал, почему Зорин почти не играет в «Спартаке»

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему Даниил Зорин получает мало игровой практики в «Спартаке».

«Как я уже говорил, в «Спартаке» очень высокая конкуренция, много игроков. Чтобы постоянно играть в «Спартаке», ты должен быть просто незаменимым. Если Дмитриев на своей позиции выиграл конкуренцию у Рябчука и других претендентов, то Зорин — ещё нет. Видимо, тренер пока не до конца уверен, что это тот футболист, который на 100% должен быть на поле. Плюс у Дани тоже последняя осень сложилась не очень хорошо: получил травму ахилла, лечился, потом опять рецидив. Поэтому говорить о его конкурентоспособности сложно, пока он не обретёт полностью своё здоровье. Но в том, что он способен доказать и выиграть эту конкуренцию, у меня есть уверенность. Когда Зорин набирает форму, он в порядке и способен приносить пользу команде. Поэтому здесь и сейчас это скорее вопрос здоровья», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.