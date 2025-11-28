Гендиректор «Акрона»: от искусственного внедрения лимита уровень игроков не улучшится

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«На мой взгляд, наш футбол нуждается в продолжении развития детско-юношеской инфраструктуры. На сегодняшний день в таком крупном городе, как Тольятти, открылся первый манеж подобного размера, где можно 365 дней в году заниматься футболом. Это является базой, чтобы появлялась внутренняя конкуренция, чтобы росли игроки. От этого зависит качество футболистов, которые выходят на поле.

От того, что мы искусственным образом внедрим лимит, у нас уровень футболиста, которого заведут искусственно, не улучшится. Нам важно повысить средний уровень футболистов, улучшить систему подготовки, чтобы, заходя в профессиональный спорт, молодые игроки могли конкурировать с легионерами, на которых руководители клуба вынуждены обращать внимание. Сейчас они требуют меньших затрат и играют не хуже. Мы вынуждены конкурировать за качественных футболистов», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.