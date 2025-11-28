Скидки
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Для восстановления очень мало времени». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что у сине-бело-голубых осталось мало времени на восстановление перед матчем 17-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Накануне «Зенит» играл с «Динамо» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра между сине-бело-голубыми и «Рубином» пройдёт уже в воскресенье, 30 ноября. Встречу примет стадион «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
— Сергей Богданович, у «Зенита» два дня для подготовки к матчу, у «Рубина» — четыре. Есть ли в этом сложность?
— Конечно, есть. После выездной очень поздней игры, конечно, для восстановления очень мало времени. Но, к сожалению, мы на календарь не можем повлиять. Хотя возможностей было предостаточно для того, чтобы оставить и нам немножко больше времени.

Наверное, мы и с «Динамо» могли немножко по-другому сыграть, другим составом. Но ничего не сделаешь: мы отталкиваемся от того, что есть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

