Евменов ответил, нет ли мыслей вернуть Гоцука в «Пари Нижний Новгород»

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о возможном возвращении в клуб защитника Кирилла Гоцука.

— Нет мыслей вернуть Кирилла Гоцука в «Пари НН»? Потому что сам Гоцук, похоже, уходя, дверь за собой не закрыл.

– Насколько мне известно, Гоцук даже присутствовал на матче с «Зенитом». С глубочайшим уважением отношусь к Кириллу, но мне бы не хотелось сейчас называть ни фамилии, ни позиции, на которые могут прийти новые игроки. Потому что это будет неуважительно по отношению к тем футболистам, которые есть сейчас в команде.

Будем рассматривать все возможности для усиления. Если мы видим, что футболист обладает лидерскими качествами и способен помочь команде как на поле, так и в раздевалке, он будет идти под первым номером в наших списках, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».