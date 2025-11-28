Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евменов ответил, нет ли мыслей вернуть Гоцука в «Пари Нижний Новгород»

Евменов ответил, нет ли мыслей вернуть Гоцука в «Пари Нижний Новгород»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Антон Евменов высказался о возможном возвращении в клуб защитника Кирилла Гоцука.

— Нет мыслей вернуть Кирилла Гоцука в «Пари НН»? Потому что сам Гоцук, похоже, уходя, дверь за собой не закрыл.
– Насколько мне известно, Гоцук даже присутствовал на матче с «Зенитом». С глубочайшим уважением отношусь к Кириллу, но мне бы не хотелось сейчас называть ни фамилии, ни позиции, на которые могут прийти новые игроки. Потому что это будет неуважительно по отношению к тем футболистам, которые есть сейчас в команде.

Будем рассматривать все возможности для усиления. Если мы видим, что футболист обладает лидерскими качествами и способен помочь команде как на поле, так и в раздевалке, он будет идти под первым номером в наших списках, — приводит слова Евменова официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Спортдиректор «Пари НН» рассказал, какой планируется зимняя трансферная кампания для клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android