Иван Шабаров: в «Спартаке» любому русскому сложно заиграть, не только молодому



Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о прогрессе Игоря Дмитриева в «Спартаке».

— Дмитриева можно назвать открытием сезона в «Спартаке»?

— В «Спартаке» очень высокая конкуренция, и любому русскому сложно заиграть там, не только молодому. Раз Игорь получил в конце сезона такое доверие и играет постоянно по 90 минут — значит, действительно на сегодняшний день на этой позиции он сильнейший. Наверное, можно так аккуратно сказать, но ещё раз подчеркну: это не потолок Дмитриева. И здесь важно, чтобы мы, оценивая прогресс, скорее подпитывали его желание расти дальше, чем просто успокаиваться, — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.