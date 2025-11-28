Тренер сборной России U21 высказался о конфликтной ситуации «Краснодара» и Кокшарова

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о ситуации нападающего Александра Кокшарова в «Краснодаре». Ранее появились слухи, что клуб вынуждает игрока продлить контракт на пять лет, в противном случае угрожая посадить его на скамейку до конца нынешнего соглашения.

«Кокшаров — один из лучших, на мой взгляд, нападающих поколения 2004-2005 годов. Грустно, что так всё складывается вокруг него. Но здесь мне сложно комментировать, не будучи вовлечённым на 100% в его ситуацию. Думаю, тут только клуб может прокомментировать. Так-то у парня отличные данные, сам по себе он спортсмен внутри. «Краснодар» трепетно относится к своим воспитанникам, поэтому даже не сомневаюсь, что игрок с клубом решат все юридические моменты. Надо со здоровьем ему до конца решить вопрос, набрать форму. Насколько я знаю, он уже на подходе, заканчивает процесс реабилитации. Ну а дальше уже нужна игровая практика. Без неё тяжело ему будет», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.